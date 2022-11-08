遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）第三季業績下滑，但仍優於市場預期。上季營收由20.7億美元降至17.8億美元；淨利達4.35億美元，每股盈餘55美分，低於去年同期的6.39億美元和82美分。調整後每股盈餘為68美分。