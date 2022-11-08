動視暴雪上季業績下滑 仍優市場預期 22:552022/11/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）第三季業績下滑，但仍優於市場預期。上季營收由20.7億美元降至17.8億美元；淨利達4.35億美元，每股盈餘55美分，低於去年同期的6.39億美元和82美分。調整後每股盈餘為68美分。 富采本季營收 恐雙位數衰退 《半導體》NAND市場將趨穩定 群聯漸入佳境 10月出口連二黑 年減0.5％比預期好 #億美 #動視暴雪 #市場預期 #下滑 #上季業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》差不到1點 韓股2400在望 16:292022/11/08 財經 千字文反駁 央行：台灣沒有荷蘭病 04:102022/11/07 財經焦點 需求降 台橡本季更辛苦 04:102022/11/05 證券．權證 陳其宏：景氣寒冬才剛開始 04:102022/11/08 財經要聞 外貿熄火 大陸10月進出口雙降 04:102022/11/08 產業財經 聯電：Q4晶圓出貨 估季減10％ 04:102022/11/08 財經要聞 台股早盤漲近百點 航運揚帆 3檔集團股衝刺 10:342022/11/07 財經 股票基金連四周買超 規模62.6億美元 14:332022/11/07 財經 10月外匯存底5,427.92億美元 終結連三降 20:342022/11/04 財經 股市降溫不影響創投募資 20:032022/11/07 財經 《美股掃瞄》押共和黨橫掃期中選舉 美股收高(2-2) 09:182022/11/08 財經 美最狠禁令發酵！陸晶片業驚見警訊：2大指標狂下滑 15:352022/11/08 財經 《半導體》聯電10月營收近半年低點 仍創同期高 14:492022/11/07 財經 《電腦設備》外資送暖 緯創挑戰季線反壓 11:582022/11/07 財經 股價指數期貨贏家專欄－台指期 月線攻防成關鍵 04:102022/11/07 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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