遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）第三季業績下滑，但仍優於市場預期。上季營收由20.7億美元降至17.8億美元；淨利達4.35億美元，每股盈餘55美分，低於去年同期的6.39億美元和82美分。調整後每股盈餘為68美分。

富采本季營收 恐雙位數衰退
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