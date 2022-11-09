經濟部技術處宣布，以科專計畫補助工研院打造出全國第一個「眼藥技術平台」，針對「青光眼及濕式黃斑部病變」，開發出全球首創「雙標靶」青光眼藥水以及「不須眼內注射」的濕式黃斑部病變藥水。

此次有三大創舉：第一，技術轉移給信力生技集團後，在信力生技集團團隊高效率執行下，半年就進入新藥臨床試驗階段。第二，技轉總金額破億元，創下國內法人眼科新藥技轉史上的最高紀錄，且技轉第一年實收金額就達數千萬元，在生技領域創新高。第三，這項合作更是全國第一個鎖定眼科的「藥物技術平台」產出成果。三項成果將提升我國眼科藥物開發能量、建構完整供應鏈，產品最快2025年起陸續上市，可嘉惠國內逾35萬人次患者，更可望進一步搶下5%全球眼科藥物市場，達到約15億美元規模，帶動生醫產業產值提升，催生臺灣成為眼科藥物創新基地。

經濟部技術處處長邱求慧表示，技術處以科技專案持續推動工研院開發藥物技術平台，鎖定眼科、腫瘤、中樞神經等領域，其中全國第一個的「眼藥技術平台」率先斬獲成果。針對青光眼開發出「效果優於國際大廠近3倍、更適合高眼壓者」的雙標靶眼藥，針對濕式黃斑部病變研發出「不需眼睛打針、在家即可治療」的眼滴劑，並攜手信力生技集團半年就迅速進入臨床試驗，力拼於2025、2026年分別上市。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，為了突破現今國際大廠掌握藥物製作或專利的情況，在科技專案長期支持下，研發出世界首創的兩項眼藥，並技轉予信力生技集團，創下工研院史上第一次針對特定眼疾，同時完成藥物技術與專利的開發，並且技術轉移的案例。未來將由信力生技集團委託國內「藥品優良製造作業規範（Good Manufacturing Practice；GMP）」廠商製造，還能透過「再授權國際藥廠」的方式進軍海外市場。工研院同時建置了「藥物技術平台」，從藥物合成、配方設計、藥效、藥動、毒理、藥物試製、量產等全方位布局，提供業者一站式服務，並在新穎標靶小分子及藥物傳輸技術上提供多元選擇，加快商品化腳步。不僅有望成為臺灣新穎藥物開發的「產業加速器」，還能助攻我國生技藥物研發實力再提升。

信力生技集團總經理陳啟祥表示，信力生技集團在去年12月底完成兩案專屬授權後，團隊以其豐富國際法規經驗及靈活市場開發策略，在短短的6個月內完成兩案的國際新藥臨床試驗（Investigational New Drug；IND）資料建置及送件。青光眼眼滴劑已於今年第三季開始人體臨床I／II期試驗，預計明年第三季完成；濕式黃斑部病變眼滴劑則是今年第四季直接開始人體臨床II期收案，預計明年第三季完成。