如同先前外界預測，桃園雲豹總經理蘇翊傑28日公開宣布，即將重披戰袍復出打球，也將身兼總經理與球員的雙重身分，「因為我感覺球隊還是需要有老的帶，加上老闆相當支持我這個決定，所以我才決定相隔3年多重新回到場上打球。」

現年35歲的蘇翊傑，職業生涯待過達欣、台灣大(富邦前身)、台啤、富邦等SBL球隊，也曾打過新疆廣匯、佛山龍獅等大陸CBA隊伍，但在2019年打完SBL第16季後，同年8月21日在社群媒體宣告退休，如今相隔3年多時間選擇復出。

「其實我在跨聯盟賽前就有思考過復出，只是後來想想這支球隊還是需要有人示範動作與細節，也就是在場上做給他們看，這樣才學得快，」預計11月19日雲豹主場開幕戰上場的蘇翊傑說，「我大約練了三周，現在大概只能打一節半時間。」

蘇翊傑坦承，跟自己過往打球時的狀態相比，現在當前大概只有恢復一兩成左右，「現在的感覺就像是新人，只可惜我沒法參加選秀了，畢竟我也3年多沒有打球了，整體感覺有點生澀，如果打得比鄭瑋差的話，我就用3年沒打球回應。」

「我現在下午的團隊訓練都會參加，早上的重量訓練就會自己安排，就跟我以前打球的時候一樣，」強調目前只領總經理一份薪水的蘇翊傑說，「其實我復出相當猶豫，但假如這樣可以讓大家成長比較好的話，那我還是願意復出。」