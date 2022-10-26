新北特攻後衛「齊天大聖」林秉聖分享參與T1聯盟首季與國家隊的心情，並展望新球季。

《中時新聞網》與台灣運彩推出的節目「Sports會客室」，這集邀請到台灣運彩T1聯盟上季包攬年度抄截王、年度防守球員與年度防守第一隊3大獎項的新北中信特攻「齊天大聖」林秉聖，暢談自己打球夢想與新球季個人目標。

「職籃第一年原本給自己目標都有達成，防守方面幫助球隊，算是達成自己設定目標，」林秉聖說，「而在我大學最大轉捩點，應該是我大一暑假文化校隊被降級，一度想要轉學，聽說陳暉教練來當教練，才決定續留文化。」

林秉聖坦承，自己大一就說未來想打大陸CBA，被陳暉認為自己是神經病，後來大三、大四表現還不錯，就想繼續追夢看看，「在CBA我的偶像就是郭艾倫，看他打球很凶悍、很華麗，又帥帥的，很有他自己的風格。」

沒想到今年2月世界盃男籃資格賽，卻讓林秉聖有機會對上郭艾倫，可惜兩人並未交談，他反而是跟曾打過NBA夏季聯賽的日本後衛富（木堅）勇樹有過交流，「他就是用簡單英文問我幾歲，賽後也稱讚我守得不錯。」

中華男籃後衛林秉聖（左）運球突破，大陸隊後衛郭艾倫試圖從背後抄球。（FIBA官網翻攝）

至於選擇3號球衣的原因，林秉聖笑著說：「其實好像也沒特別意義，大一我很喜歡籃網後衛厄文，但他的2號球衣被學長穿了，只能退而求其次選3號，結果就一帆風順，一路上也沒碰上什麼挫折，感覺就是很契合。」

林秉聖跟高雄全家海神前鋒林任鴻，是目前台灣運彩T1聯盟唯一兄弟檔，林秉聖開玩笑表示，可能會在比賽中偷打哥哥的頭，說垃圾話或抄他球之類，「他比我大3歲，我會打球是因為他，越打越有信心才喜歡上籃球。」

作為中信特攻球員，林秉聖認為台灣運彩幫助很多，「例如出去國際賽，可有一些資源贊助，還有國內球賽贊助，有了資金投入與包裝，可讓更多觀眾看到我們。假如台灣籃球要有更好發展，沒有資金贊助，做什麼都很難。」

最後林秉聖談到心裡的5件事，包含喜歡T1第二季全新口號「歡迎來到T1宇宙」、第二季最想幫助球隊奪冠、第二季還是想拿總冠軍賽MVP、嗜好是看搞笑與漫威電影讓自己放鬆與服兵役就像參加夏令營一樣開心。

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾300億元，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。