四年一度的世界足球賽已倒數中，2022年將在卡達開打！台灣運彩已率先開盤，讓足球迷投注並壓寶今年冠軍隊。從台灣運彩提供的冠軍賠率來看，本屆最被看好的奪冠隊伍是巴西隊。

由於巴西隊曾拿下五次冠軍，實力佳，台灣運彩目前所開出的賠率4.00倍，除了巴西隊之外，上屆冠軍法國隊，賠率6.00倍，賠率居第二高；另由梅西領軍的藍白軍團阿根廷則位居第三、賠率6.25倍。台灣運彩表示，最後由誰抱回金盃，將在12月18日決賽揭曉。

台灣運彩表示，目前已提供「2022世界盃冠軍」，除了最被看好的的前三支隊伍外，其他列強也都是人人有希望、各個沒把握，4年前小組賽意外出局的德國，賠率9.00倍仍被看好，今年有機會捲土重來；上屆表現佳，讓球迷驚呼連連的克羅埃西亞、目前次賠率45.00倍。

在亞洲隊的部份日本、南韓隊分別列入E組和H組，同組晉級之路都遇強敵，兩隊現所開出的賠率都是200倍，今年是否能上演大驚奇，均是球迷關注焦點。

台灣運彩表示，未來還會陸續推出2022世界盃相關賠率及玩法，都會及時放在台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）