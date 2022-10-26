T1聯盟桃園雲豹隊26日宣布與「館長」陳之漢旗下包含電商品牌「Notorious 惡名昭彰」、健身房「成吉思汗健身俱樂部」成為合作夥伴，29日雲豹啦啦隊「電豹女」將出席「Notorious X 大力水手Popeye 聯名西門快閃店」活動，擔任一日店長。

桃園雲豹球團表示，「館長」陳之漢有話直說、獨樹一格的精神，在網路累積極高聲量，恰巧與桃園雲豹隊強調勇於創新，挑戰新目標的「特有種」精神不謀而合，因此邀請合作，首波活動將由雲豹專屬啦啦隊「電豹女」成員小楓、吉拿、安汝、草莓、儀諪，在29日下午3點亮麗出席「Notorious X 大力水手Popeye 聯名西門快閃店」，屆時電豹女們不僅為開幕儀式帶來熱力四射舞蹈演出，也會擔任「一日店長」，與粉絲近距離玩遊戲。

電豹女在T1聯盟2021-2022賽季贏得最搶眼啦啦隊第2名，為了即將到來的第2季，電豹女精心設計全新制服，將在球隊開季記者會首度亮相，總監豆芽預告：「有別於首季散發的青春活力，新制服增添了更多性感元素，球迷可以好好期待一下，新球季鎖定桃園雲豹，也來看電豹女為粉絲準備的驚喜。」

活動當天「館長」更將現身開直播，邀請電豹女加入同樂，電豹女成員小楓與吉拿號召粉絲一起來參與活動，她們說：「很期待與粉絲互動！我們從未擔任過一日店長，將是全新的體驗，希望粉絲一起來玩耍，看看我們除了表演的另一面，同時也想讓電豹女的魅力電爆館長！」