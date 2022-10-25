台中太陽啦啦隊Shiny Girls在開季記者會上精彩表演。（台中太陽提供）

T1聯盟台中太陽隊於25日在台中頂粵吉品舉行第2季球隊開幕記者會，同時也是球隊以全新LOGO、全新的視覺重新出發的一季，象徵太陽炙熱的紅色為主色，以「鬥士投出的球兇猛地就像太陽劃破天際」為發想，展現蓄勢待發的氣勢並化身地表最勇猛的鬥士；標準字以台中人共同回憶「湖心亭」為基底，向上箭頭代表球隊無所畏懼邁向冠軍，自此台中的太陽將高掛天空永不落下。

T1聯盟第2季台中太陽喊出「DO SUNS THINGS 只做太陽的事」年度口號，以太陽身為宇宙的中心，孕育萬物的核心為發想，期望用炙熱的光照亮台中市的每個街道，讓萬物在太陽的庇護下蓬勃發展。作為太陽，捍衛城市是我們的責任、無所畏懼是我們的天性，「只做太陽的事」。

在本土戰力自由市場上，台中太陽成功搶下受到各隊高度關注的球星盧冠軒，以及內線球員溫立煌，並成功續約上季擔任助理教練的賈西亞（Alberto Garcia），並和菲律賓籍教練蓋維納（Chris Gavina）正式簽約，蓋維納將出任總教練一職，誓言完成去年未能奪冠的遺憾。

洋將補強部分，除了官方宣佈回歸的「伊朗巨人」艾倫，和已經在聯盟熱身賽登場過的艾德華與陛下，爭冠的最後一塊拼圖將由去年以恐怖進攻火力，強勢問鼎聯盟得分王的仕東補上，為太陽隊進攻火力鎖上最後一道保險。

不止球隊戰力升級，台中太陽啦啦隊SHINY GIRLS也在季外強勢擴充戰力，在延攬Formosa Sexy人氣成員牛奶（Milk）擔任隊長，搭配海選脫穎而出的隊員們，誓言將最適合太陽的熱情應援舞蹈與活力帶給子民們，讓球場上除了有球賽的激情之外，場邊也有最炙熱的「嬌」點。