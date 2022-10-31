合作金庫商業銀行長期支持羽球、桌球級棒球運動，並於2020年推出基層體育公益列車，今年下半年再度啟動，在合庫商銀總經理林衍茂帶隊下，羽球隊31日南下到高雄豐嶸神力羽球館，與10所小學羽球隊進行教學活動，並捐贈百萬元球具，合庫羽球隊男單一哥周天成也個人捐贈100條彈力帶。

合庫公益列車今年8月赴南投縣立棒球場，舉辦支持基層棒球公益活動，捐贈10所國小少棒隊伍比賽用鞋與紀念衫，31日則與高雄市政府共同舉辦羽球公益活動，使熱愛羽球的國小球隊學童，能近距離與合庫球隊的選手們一同交流學習，林衍茂表示：「合庫長年在全台各地基層推廣，在活動中安排現役選手指導學童，就是希望在過程中可以挖掘潛力選手、從小培養他們。」

合作金庫深耕台灣體育逾百年，以「支持台灣運動、為國爭光」的理念成立棒球、桌球及羽球隊，培育眾多國家選手並推廣全民運動，提昇國人的「健康力」，已連續13年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」的肯定，囊括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座。

合作金庫銀行羽球隊創立31年，培養出包括周天成、戴資穎、王子維、李哲輝等知名好手，31日凌晨在法國羽球公開賽奪下男雙亞軍的楊博涵，也在兩個月前加入合作金庫羽球隊，林衍茂也勉勵基層國小的小選手們，期許他們像上述好手一樣，努力鍛鍊成未來新星，代表台灣站上國際舞台。

此行來到高雄，對來自港都的合庫羽球隊女將洪毅婷來說，是很特別的經驗，其中一整天一同共襄盛舉的民權國小就是她的母校，她說：「以我個人經驗來講，真的覺得現在的資源變很多，小朋友感覺也比較會表現自己。」

看見高雄羽球發展越來越好，洪毅婷非常開心，她也希望藉由自己及其他甲組選手來指導的機會，提升學弟妹們成為選手的憧憬，「就像我小時候超希望可以有一件印我自己名字的衣服，超想被大球團簽約。」

合庫羽球隊支持基層羽球，致贈球具。（合庫提供）