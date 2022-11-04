本周展開的德國海洛羽球公開賽，台灣男單一哥周天成挑戰本季第2座冠軍，16強面對日本好手常山幹太，周天成在次局化解對方6個局點，最終以21比16、28比26直落2勝出，挺進男單8強，同時周天成也確定獲得年終賽參賽資格。

名列賽會第3種子的周天成，在德國站首輪對決中國趙俊鵬，以21比12、21比16輕鬆橫掃，16強周天成碰上常山幹太，即便首局陷入2比7落後頹勢下，周天成仍不慌不忙將分數追上，期間一度連取5分，首局就以21比16搶下。

3. Chou Tien Chen (TPE)



After reaching Hylo Open 2022 Round of 16, Chou is now safe in the qualification zone to qualify for his fourth World Tour Finals.



Congratulations!#WorldTourFinals2022 #Guangzhou2022 pic.twitter.com/PWhsmza5eJ — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 2, 2022

次局雙方互不相讓，不過周天成在尾段連丟6分，遭到常山幹太取得20比18兩個賽末點，眼看就要進入周天成最熟悉的3局大戰，但周天成此時展現強大韌性，將比分扳成20平，更是在對方取得21比20、23比22、24比23、25比24時再化解4個局點，並於26平時連下2分，周天成艱辛以直落2收下比賽，闖進男單8強的周天成下一輪將對上泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

Race to Guangzhou 2022

After #HyloOpen2022 Round of 32 (2 Nov 2022)



Men’s Singles



Chou Tien Chen & Jonatan Christie have QUALIFIED!



Persaingan 4 tiket terakhir sangat ketat. Lee Zii Jia tergusur ke posisi 9. Akankah Jia mengejar di Aussie?#Guangzhou2022#BtalkRaceToGuangzhou pic.twitter.com/9zF375Gs9o — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 3, 2022

拿下此站的周天成，積分也確保能進入12月中旬舉行的BWF男單年終賽，《Badminton Talk》也在推特恭賀周天成生涯第4度闖進年終賽，除了周天成外，丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）、印度普蘭諾伊（HS Prannoy）及印尼克里斯提（Jonatan Christie）也確定獲得年終賽資格。