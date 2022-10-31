連人員救上岸的救護處置都超逼真。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局官田分隊31日與烏山頭水庫太陽能觀光船業者辦理太陽能觀光船火災演練，其中最吸睛的環節「水域實地搶救演練」，首創獨特的水域救災模式，結合橡皮艇和移動式幫浦變成消防艇，能迅速接近起火船隻，對起火的太陽能板進行大水量滅火攻擊，減少傷亡發生。

近來隨著新冠肺炎疫情各項管制措施逐漸鬆綁，民眾把握機會外出散心，以官田消防分隊為例，其所轄烏山頭水庫的太陽能觀光船，近來就有不少民眾前往。為保護水庫水域環境，業者引進零汙染的太陽能觀光船做為主流，但災害發生時，若船隻未停靠在船舶，消防車根本無法接近滅火。

今天官田消防分隊偕同烏山頭水庫太陽能觀光船業者等單位聯合實施演練，演練內容包含CPR及AED操作、救援及通報訓練；第二救災救護大隊長丁春能說，這次官田消防分隊首創獨特的水域救災模式，將移動式幫浦加載固定於橡皮艇上，可短時間內接近起火船隻進行滅火，並迅速將落水民眾救上岸。