北市府27日針對世貿三館案再召開環評。（張芷瑜攝）

南山人壽將在舊台北世貿三館現址規畫興建商辦大樓，去年環評審查因為有委員認為玻璃帷幕恐對周邊產生眩光、遮擋101大樓煙火等，導致審查卡關，北市府27日針對此案再召開環評，討論綠覆蓋、太陽能板設置等問題，最後決議通過環評，但開發單位須於一個月內補充修正報告，包含提升自設太陽能發電量。

南山人壽在信義區興建的商辦大樓，將規畫總樓地板面積為14萬1358.57平方公尺的建築，高度為232.7公尺，共有43層，分成商場棟與辦公棟，去年因為委員有不少意見，像是玻璃帷幕恐對周邊產生眩光、遮擋101大樓煙火，而讓審查卡關。

環評委員陳起鳳詢問，規畫圖中有兩棟樓，高的塔樓鋪設太陽能板，矮的裙樓去做綠化有何考量，也建議在地面增加告示牌，可作教育宣導，周邊有很多大樓，也要做好防災規範及準備；環評委員林鎮洋則說，施工期間除了挖地基跟地下室，其他監測都一季一次，應該改成每月一次。

環評委員張尊國則建議，招商中要做到環保餐廳的認證，像天母的Sogo就幾乎有九成拿到綠色餐廳認證，如果辦公室未來會租賃出去，也可設置承租者有多少比例達到綠色辦公認證的目標。

開發單位表示，低矮樓層若裝太陽能板，對於都市景觀比較負面才調整，之後會增設告示牌，讓民眾了解基地所做的保水措施，防災部分，因為信義區人流大，有縮小建蔽率，從法定70％降到40％，並配合疏散防災需求。

開發單位也說，施工期間的監測可改成每月一次，而針對2030淨零碳排目標，會有與時俱進做法，建案預計在2028年完工，如果有變化，也會隨最新規定修正。環評委員會決議，本案通過環境評估審查，但開發單位須於一個月內補充修正報告，提升自設太陽能發電量，並回覆其他委員會所提意見。