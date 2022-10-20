隨著產業蓬勃發展，各類大小工廠數量迅速成長，因產業用地不足等問題，部分農業用地被非法占用設立廠房，台中市政府因此規劃「大里夏田產業園區」，今天三度闖關環評專案小組審查，雖然環委對廢棄物處理多有意見，但還是通過專案小組審查。

開發單位表示，本計畫範圍原屬非都市土地，係遵循「臺中市區域計畫」指導，採擴大都市計畫方式規劃，「擴大臺中市大平霧地區都市計畫（大里夏田產業園區）」，都市計畫全區面積總計約212.2426公頃，並採區段徵收辦理開發，將合法用地聚落與既有合法廠房用地，列為區段徵收保留區並剔除區段徵收範圍，區段徵收開發範圍即為本計畫範圍，面積為188.0108公頃。

由於該產業園區每天會產出60噸事業廢棄物、4噸的有害性廢棄物，但由於該園區內無事業廢棄物焚化爐設置規劃，僅規劃在環保用地上暫存，多位環評委員要求應提出具體解決方式；開發單位回覆，市政府會配合國土計畫目標，規劃市區內產生的工業及各級產業事業廢棄物設施用地開發與推動政策。

雖然環評委員對於該回覆不盡滿意，但還是通過專案小組審查，但要求開發單位應在前期完成設置事業廢棄物處理或資源化設施後建議通過。