由於台灣附近東北風有減弱的趨勢，明（20）日氣溫回升、水氣再減少。氣象局表示，各地大多為多雲到晴、舒適穩定的天氣，北部、東半部雲量較多，清晨各地仍偏涼。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局說明，明天北台灣低溫普遍為19、20度，中南部及花、東為21至23度，到白天各地氣溫稍回升，北部、東半部高溫為24至26度，中南部則為29、30度，感受溫暖微熱。

氣象局說明明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

降雨方面，只有在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有些降雨的機會，不過整體雨勢都較零星、範圍較小。另外明天風力偏強，雲林至桃園、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易出現9至10級強陣風，基隆北海岸、彰化至桃園內陸區域及嘉義、台南、東半部沿海地區亦有較強陣風。

氣象主播戴立綱提醒，中部以南民眾早出晚歸，需注意日夜溫差明顯，另外東半部地區周五（21日）、周六（22日）有降雨狀況，西半部則是天氣晴；周日（23日）開始又有另一波東北季風增強，溫度再度下降。