尼莎颱風為台灣帶來的水氣剛告一段落，雖然今（18）日又有第21號颱風「海棠」生成，不過對台影響不大。另外氣象局提醒，由於東北風偏強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級的強陣風，東半部沿海地區及西半部地區有較強陣風。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局指出，明（19日）天東北季風持續影響，各地早晚較涼，清晨台南以北及宜蘭低溫約19、20度，其他地方在21、22度，白天北台灣持續偏涼，溫度回升有限，桃園以北及宜蘭高溫只有20、21度，竹苗及花蓮也稍涼，高溫約23、24度，其他地方則有26到30度，南北溫差大。

氣象局分析未來降雨狀況。（翻攝自氣象局）

天氣方面，由於水氣再減少，剩下大台北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部也偶有零星降雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象主播戴立綱表示，東北季風這次影響兩天，明晚（18日）風向開始變為東風，冷空氣強度減弱、高空水氣減少，西部陽光露臉，東北角、北部海岸線、宜蘭雲多，周四（20日）、周五（21日）氣溫上升，東半部早晚有地形雨，周六（22日）東半部零星降雨，到了周日（23日）另一股冷空氣南下，溫度又會下降。