受到颱風外圍環流與東北季風的影響，澎湖海域18日颳起11級的強陣風，陸地也有8級強風出現，澎湖縣消防局表示，目前有2起路樹倒塌、2起建物與廣告招牌掉落的意外，許多工地圍籬則被風吹垮，所幸無人傷亡，不過由於風勢有如中輕度颱風等級，也呼籲民眾出門要注意安全，做好相關的防護準備。

消防局表示，這4起強風致災案件分別發生在馬公市菜園澎管處往菊島福園路上、湖西鄉沙港派出所附近的路樹倒塌，北辰市場大智街廣告招牌掉落、白沙鄉赤崁村空屋鐵片掉落意外，消防局共出動4車8人前往救援處置。

由於海面強陣風高達12級，各離島間的交通船因超過每秒15.5公尺航行標準，為確保安全全部停航。就連2000噸的屏東艦也只能報停在港待命，無法正常執行勤務。漁船因為強風大浪幾乎都停在各個漁港，第三漁港魚市場無魚可賣，由於澎湖東北季風已颳了一個星期，許多民生物資也有日益吃緊的現象。