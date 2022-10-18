台中市龍井區福順宮17日下午受強風侵襲，廟前的牌樓神像遭強風吹落，碎裂滿地；目前掉落物已清除，交通仍在管制。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

尼莎颱風與東北季風共伴來襲，台中市龍井區福順宮17日下午受強風侵襲，廟前的牌樓神像雕刻遭強風「吹」毀，從2、3層高的牌樓墜落，碎裂滿地；麗水里里長陳耀墩表示，目前已清除掉落物，也設置封鎖線及路障，提醒民眾盡量繞道而行。

陳耀墩表示，福順宮有近300年歷史，福順宮牌樓則至少有30年，可能因長期風吹導致風化損傷，影響到建築結構；之前9月發生地震就曾有零碎的磁磚掉落，這次尼莎颱風導致昨日下午吹起強勁的風勢，未料牌樓上的裝飾神像居然也被吹落。

陳耀墩進一步說，神像墜落時恰有機車騎士行經，幸好騎士躲過一劫；他與福順宮副主委賴清貫等人接獲消息後，立即到場處理，但掉落物重到4、5個人出力也抬不動，最後出動小怪手才順利移除，若機車騎士遭掉2、3層樓高的落物擊中，後果不堪設想。

陳耀墩也提醒民眾，目前牌樓已設置封鎖線和路障，民眾最好繞道而行，並多加留意自身安全，未來福順宮委員會再討論修繕事宜。