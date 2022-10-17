受中颱尼莎外圍環流與東北季風影響，北台灣近日降下豪大雨。其中在宜蘭縣方面，除了蘭陽溪的溪水暴漲外，台7線部分路段也因為大量土石坍塌導致交通受阻，而行政院長蘇貞昌昨與縣長林姿妙連 線時，看似「逼問」災情細節的過程引發藍營批評。對此。前立委郭正亮表示，縣市長層級的官員不可能會知道災情細節，並直言蘇此舉「令人討厭」！

蘇貞昌昨視察中央災害應變中心時，與基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的應變中心視訊連線，林姿妙在會中提到台7線的問題，但不知蘇貞昌是否想精確了解所有問題，數次反問「哪個路段」、「哪一個部分」，林姿妙一開始沒直接回，最後則詳細指出約86K處道路中斷，「希望院長幫忙！」

郭正亮今（17）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》表示，林姿妙大概沒想到蘇貞昌會這樣問，他指出，「一般（情況）就是只講到台7線」，其他後續細節就是由執行單位去處理，因此要求縣市長級別的官員去了解下面的細節，根本就是不可能的事、一定要幕僚遞資料過來。

郭正亮也坦言，蘇貞昌不是特別針對林姿妙，而是對所有人都這樣。他認為，除非對象是自己熟悉的人，否則蘇貞昌「慣性先確立權威」，也直言雖然這是一種為官之道，但也令人討厭，「我認為他沒有辦法改掉」。