救災當選舉秀？蘇貞昌問林姿妙宜蘭災情遭疑「耍官威」 王國材回應了

日前918地震時，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心，但卻沒跟災情嚴重的花蓮縣、台東縣視訊就快閃走人，被氣憤民眾罵爆；此次豪雨導致北部、東北部各地出現災情，蘇貞昌昨（16）日特別安排與各縣市中心視訊，但期間接連詢問宜蘭縣長林姿妙同個問題，讓藍委氣憤批是在耍官威。

近日豪雨導致各地陸續出現災情，宜蘭縣除蘭陽溪的溪水暴漲外，台7線部分路段也因為大量土石坍塌導致交通受阻。蘇貞昌16日視察中央災害應變中心時，與基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的應變中心視訊連線，林姿妙在會中提到台7線的問題，但不知蘇貞昌是沒聽清楚，還是想進一步瞭解狀況，數次反問「哪個路段」、「哪一個部分」，最後林姿妙詳細指出約86K處道路中斷，「希望院長幫忙！」

隨後交通部代表也補充，台7線交通中斷的地方是在宜蘭縣大同鄉86K處，公路總局已經在搶通中，但當時公總人員明明就在一旁，蘇貞昌卻針對林姿妙不斷詢問，此舉也引發外界議論；國民黨立委李德維昨就指出，蘇貞昌不斷逼問林姿妙，是把防災現場當選舉現場，怒批「把選舉勝利放第一，政黨成敗放第二，把人民需求擺在最後，只為一黨之私做判斷，這不是一個行政院長該有的態度！」

交通部長王國材今日出席立法院交通委員會前接受媒體訪問，被問到相關問題時，他強調不論是中央還是地方，都對災情相當關心，此次的重點是要幫助宜蘭大同鄉，儘快把受困的遊客送回安全的地方。