受到尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響下，昨(16)日北部降下豪雨，各地區傳出災情，百齡橋下也汪洋一片，不見停車場進出道路，數百輛車泡在水裡，今(17)日白天車主們前往取車，看見愛車保險桿、輪胎卡滿樹枝落葉，以及水退後殘留的泥濘，再打開車門，看見腳踏區積水成小水坑，不禁哀聲連連，無奈表示「只能報廢，換車了」。

據三立新聞網報導，昨(16)日晚間愛車被泡在百齡橋堤外停車場的車主，今日到現場時嘆聲連連，有車主打泡水的車門，看到車內腳踏區積水成小水坑，不禁感嘆「都進水了，這個修理要花很多錢」，也表示整輛車只能報廢，只好換車了；另外，還有車主在整理愛車時，發現整輛車子都是水退後殘留的泥濘，輪胎、保險桿也卡著樹枝、落葉，連一旁的機車都倒成一片。

昨(16)日有網友在臉書社團「我是士林人＆我是北投人(士林區、北投區、大同區)」，並發出照片表示「百齡橋下，淹大水了」；估計有50輛以上的汽車泡在汪洋一片的堤外停車場，完全不見停車場的進出道路，且深度達半輛車身高，景象令人怵目驚心。

受到尼莎颱風影響，停在百齡橋下停車場的車輛遭水淹沒，民眾到場檢視愛車泡水狀況及清理車內物品。（陳怡誠攝）

這起百齡橋下車輛泡水事件，不少車主大罵北市府未發移車通知，害得自己的愛車變成泡水車，不過卻被網友打臉表示，北市府昨(16)日上午7時54分就有發布簡訊通知，北市交通局則在下午4時發出簡訊提醒「基隆河水位迅速上漲，水利處即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域」。

PTT上的鄉民也表示，當地里長有廣播移車，百齡橋下停車場也有告示牌告知，堤外停車場地勢低窪颱洪期間易積水，提醒車主要注意里長廣播，車主也可以掃描QRcode，若遇到颱風暴雨將以簡訊通知移車，並大酸「不移車怪誰？」。