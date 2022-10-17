受東北季風及颱風外圍環流影響，昨（16）日北台灣降起滂沱大雨，新店溪、基隆河沿岸水位暴漲，雙北不少停在堤外停車場的車輛，來不及駛離慘變泡水車，其實市府曾宣導車主登錄防汛簡訊，就能第一時間接獲水門管制資訊。

台北市防汛簡訊申請方式：

1.進入台北市停車管理工程處「停車查詢一站式服務」網站（https://parkingfee.pma.gov.taipei）

2.點選上方選單「車主專區」項下「車主註冊」。

3.登錄車輛及聯絡資料後選擇通知方式（簡訊、Email、簡訊+Email）。

4.註冊完畢後即可接收防汛通知。

台北市防汛簡訊申請頁面。（翻攝北市停管處網站）

新北市防汛簡訊申請方式：

1.新北市政府高灘地工程管理處網站（https://www.hrcm.ntpc.gov.tw）

2.點選左方選單工具列，「停車資訊-停車簡訊」選項。

3.登錄車牌號碼及聯絡資料。

4.註冊完畢後即可接收防汛通知。

新北市防汛簡訊申請頁面。（翻攝新北高管處網站）

台北市、新北市防汛簡訊皆為免費服務，若遇颱風豪雨因素，在水門關閉前將以簡訊方式通知車主儘速移車。