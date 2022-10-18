秋冬天氣變大，電商平台的熱賣品項也呼應此一趨勢。PChome 24h購物表示，近一周的除濕機等小家電需求大增，創業家的生活市集也指出，保暖商品一周內成長三倍。

受到颱風尼莎外圍環流的影響，全台多處傳出大雨特報，連續降雨讓北台灣壟罩在濕氣下，室內的潮濕情況嚴重，再加上即將迎來濕冷的秋冬，進而帶動除濕機、烘乾小家電的需求大增。

根據PChome 24h購物銷售數據顯示，近一周的除濕機業績較前一周成長近三倍，特別是潮溼多雨的北部，銷量更是特別明顯，消費者對於大品牌更具信心，像是Panasonic、日立成為消費者首選指標。

PChome 24h購物另外也觀察到，消費者會考量家中坪數是否夠用，其中以10公升以上的除濕機最受消費者青睞，可免除頻繁更換水箱麻煩，還有結合了空氣清淨、乾衣、節能、變頻等多元化功能，也是近來消費者考量因素。

創業家旗下的生活市集，則是看好冬天即將到來，祭出「冬季採買攻略」，該平台表示，受到首波東北季風報到影響，氣溫驟降全台有感，保暖商品採購需求增加，平台上保暖商品買氣對比前一周成長近三倍，保暖商品如暖暖包、電暖器、電熱毯瀏覽量皆大幅成長。