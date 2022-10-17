尼莎颱風今（17日）晚逐漸遠離台灣，雖然附近水氣仍稍多，不過雨區縮小、雨勢趨緩。氣象局提醒，台灣附近風力仍然持續增強，民眾外出活動、行車或行經高架橋請特別注意安全，沿海及離島地區也有機率發生長浪，非必要請避免前往海邊活動。

戴立綱說明一周天氣。（中視新聞）

氣象局表示，明天桃園以北及東半部降雨機率偏高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢的機率，其他地區大多為多雲到晴，中南部山區留意午後零星短暫陣雨。

氣象局說明明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，隨著東北季風增強，冷空氣也隨之南下，今晚開始北台灣愈晚愈涼，到明天氣溫整天都落在19、20度附近，其他地方白天高溫雖仍有25到27度，不過早晚感受上也偏涼，夜晚清晨低溫約21、22度。

氣象主播戴立綱提醒，周二（18日）、周三（19日）清晨溫度僅有18度，周四（20日）到周六（22日）氣溫明顯回升，中南部日夜溫差大，5天期間降雨都偏少，僅東北角局部降雨；到了周日（23日）又有一波東北風南下，北部、東部有雨，中南部天氣晴。