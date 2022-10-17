尼莎颱風帶來強降雨，宜蘭縣大同鄉昨發生土石流，造成宜蘭縣台7線、台7甲線多處道路坍方，經各單位一晚努力，今凌晨搶通便道，全部人車脫困，而台7甲線0K至0.5K也完成搶修，恢復通行。
中央災害應變中心表示，災害發生後公路總局四工處及相關救災人員於現場開設前進指揮所，搶修受阻道路及調度物資運補事宜。
中央災害應變中心指出，經公路總局、宜蘭縣應變中心、消防局及警察局等單位全力搶修救援下，於17日凌晨搶通便道，全部人車脫困，而台7甲線0K至0.5K（棲蘭路段）早上也完成搶修，移除土石，恢復通行。
尼莎颱風帶來強降雨，宜蘭縣大同鄉昨發生土石流，造成宜蘭縣台7線、台7甲線多處道路坍方，經各單位一晚努力，今凌晨搶通便道，全部人車脫困，而台7甲線0K至0.5K也完成搶修，恢復通行。
中央災害應變中心表示，災害發生後公路總局四工處及相關救災人員於現場開設前進指揮所，搶修受阻道路及調度物資運補事宜。
中央災害應變中心指出，經公路總局、宜蘭縣應變中心、消防局及警察局等單位全力搶修救援下，於17日凌晨搶通便道，全部人車脫困，而台7甲線0K至0.5K（棲蘭路段）早上也完成搶修，移除土石，恢復通行。
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