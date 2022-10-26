律師詹順貴在臉書發文，批台東縣政府將美麗灣改以文教設施名義，徵求民間自提營運移轉計畫，其中營運項目竟還包括住宿，質疑根本是「借屍還魂」；縣府財經處表示，將來不可能直接以旅館方式住宿，但若辦理教育訓練或展演等相關活動，允許提供住宿。

詹順貴在臉書貼文表示，有利可圖的開發案永不死，台東縣政府雖改以文教設施名義，徵求民間自提營運移轉計畫，但是在文教設施徵求的營運項目竟還包括住宿，根本是借屍還魂，想假研習住宿設施之名，送財團經營飯店旅館之實。

詹順貴說，這就跟約10幾年的陽明山國家公園管理，當時處長蔡佰祿，結合北投纜車與陽明山國家公園內的山上站，計畫透過BOT打包給財團，山上站即是用「研習宿舍」之名，想藉機規避環評的模式，如出一轍。

台東縣政府財經處回應，美麗灣建物由縣府收回後，將以文教設施做整體規畫，如果業者提出符合的教育訓練、展演，如需住宿是允許的，但不能直接以旅館方式住宿。

至於外界關心飯店業者或是原業者能否招標經營，財經處表示，廠商或是規畫單位不限資格，只要是符合促參法內經營文教設施規定項目，都開放容許提出申請。如果需要環評也會要求經營者環評，至於廢水排放和經營模式都要符合規範。