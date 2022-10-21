年度飯店觀光業折扣最殺的「台北國際旅展」將到來，各大飯店業者推出為ITF暖身的線上旅展紛紛提前開跑，六福旅遊集團結合六福50周年力推的實踐永續美好生活概念，以永續旅行為主軸，即日起至11月12日推出線上旅展，住宿券下殺19折起、住宿券51折起，大搶疫後旅遊商機。

六福線上旅展主打的住宿券商品是以減碳旅行設計的「關西六福莊 友善大地住房券」，相當於51折、每人平均3725元，可讓總共8人一起出遊，4人各入住1間肯亞綠地客房1晚，並享用活力早餐、六福村2日入園遊玩、隨行水壺環保杯、環保備品包，任選全球唯一的犀望巴士體驗或勇闖猛獸島活動2選1，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物，住房期間持隨行水壺環保杯入園六福村遊玩還可兌換全園區餐車軟性飲料續杯半價，總價值高達5萬7986元，相當於省下2萬9816元。

餐券中最划算的是台北六福萬怡酒店的「粵亮廣式料理 四人鴨合宴」，每張特價4999 元，下殺51折；若想吃台北六福萬怡酒店旗下3家餐廳超值美食，則有「美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5500元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，大啖星級美饌，最低62折起。

新竹豐邑喜來登大飯店將於10月26日起至11月15日在飯店現場及官網同步販售「豐邑集團聯合住宿券」及多種餐券等，讓民眾一次購足能享食宿優惠的假期。餐券部分，每年推出造成搶購的「八色脆皮片皮鴨三吃券」，原價3058元，優惠價2380元，可品嘗采悅軒中餐廳獨家研發32種沾醬、配料組合吃法的八色脆皮片皮鴨，購買10張再送「全鴨二吃券」1張。

今年新竹豐邑喜來登還首度推出下殺69折「盛宴自助雙人餐券」，每張1800元，可享用平日午餐2客或平日下午茶3客，或加價300至800元不等，享用假日下午茶3客、平日晚餐2客或假日午晚餐2客。另外還有新登場「迎月庭戰斧牛雙人套餐券」及「大廳酒吧雙人餐券」。

台北六福萬怡酒店旗下3家餐廳超值美食「美食通用餐券」套票組，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點。（六福旅遊集團提供）

住宿方面則有每張2300元的「豐邑集團聯合住宿券」，可適用於新竹豐邑喜來登、台中豐邑Moxy或台中豐邑逢甲商旅，於11月16日起至明年4月28日依條件規範兌換或加價住宿1晚。