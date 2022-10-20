11月4日起為期4天的ITF國際台北旅展現場，北投大地酒店展場限定，招牌剁椒魚頭76折起跳，每日限量50份。(北投大地酒店提供)

「大地湯氛套券」一套6張原價10800元，下殺58折，入手只要6300元，愛泡湯的民眾不可錯過。(北投大地酒店提供)

麻油雞酒飯是大地酒店的熱銷商品，適合冷冷的冬天來上一緺。(北投大地酒店提供)

23日來到二十四節氣的霜降，天氣漸冷，非常適合泡溫泉。搶在「2022 ITF台北國際旅展」舉辦前，北投知名的大地酒店先祭出線上旅展，涵蓋住宿、泡湯、美食、泡湯加餐飲套券，優惠最低51折起，民眾搶好康要趁早。記者整理北投大地酒店線上旅展的優惠品項，提供讀者參考。

住宿券買5送1 下殺51折最超值

線上旅展眾多商品中，最優惠的莫過於住宿券，原價17380元的一泊一食住宿券，線上旅展提前購入，就能以單張售價8800元入手，直接下殺51折，堪稱本次最優惠。入住期間可享雙人份早餐、頂級愛馬仕沐浴備品，而館內大眾風呂、露天泳池、水療SPA池、健身房均可免費使用，還有悠閒愉快的Happy Hour時光。4至9月平日入住加贈雙人下午茶一套或房型免費升等(二擇一)。

另外，一泊二食住宿券原價21516元，旅展早鳥價55折，單張11800元可買到，相當於砍了快一半的價錢。除住宿條件同一泊一食外，另可彈性選擇月兒彎彎或喜歡西餐廳的午餐或晚餐2客，每客價值1880元加1成。若購買一泊一食或一泊二食5張1組套票，再加贈一張4到9月的平日住宿券。

泡湯控必囤套券 58折大地湯氛券最殺

北投最著名的就是白磺泉，來到北投一定要泡湯。喜歡泡湯的民眾可參考「大地湯氛套券」，一套6張原價10800元，下殺58折，入手只要6300元。業者表示：「憑1張湯氛券可享受原價1800元的雪景大眾風呂；2張湯氛券則可使用浪漫獨立湯屋120分鐘，這個原價要3500元，等於2100元就可以使用，現省1400元。3張湯氛券則可兌換Gaia SPA 60分鐘香氛護理療程、芳療室內個人泡湯30分鐘，原價要花上4400元。每購買一套，我們加贈4到9月平日大眾風呂券1張，現買現賺。」

喜歡泡湯加美食組合的人，業者推薦去年熱銷的「大地湯饗套券」，一套4張8800元，每張2200元就可以溫泉和美食全都拿。1張湯饗券可兌換喜歡西餐廳午間或晚間套餐1份、原價3538元的單人大眾風呂；2張湯饗券可兌換月兒彎彎涮涮鍋套餐兩客、外加獨立湯屋90分鐘一間(原價6276元)。購買一套即加贈4至9月平日大眾風呂券2張。

83折美饌券搶手貨 消費千元可折抵

另外，萬年不敗的「大地美饌券」也是每年旅展的搶手貨，一套8張6600元，可使用於大地酒店旗下餐廳「北投奇岩一號」、「月兒彎彎」及「喜歡廳」，一張美饌券折抵消費1000元，相當於83折。業者加碼買2套再送4至9月平日月兒彎彎涮涮鍋套餐券1張，月兒彎彎涮涮鍋用餐售價1580元加1成。

業者預告11月4日起為期4天的ITF國際台北旅展現場，北投大地酒店也會推出展場限定商品，像是熱銷第一名的招牌剁椒魚頭、麻油雞酒飯、湯屋加下午茶券等經典品項通通76折起跳，每日限量50份。