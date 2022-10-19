時序入秋，正是泡湯好時機，新北投溫泉商圈每年秋冬盛事「台北溫泉季」將於10月27日至10月31日開跑，一連五天在捷運新北投站周邊展開溫泉饗宴，台北市溫泉發展協會表示，今年有創新活動，包含AR拍照抽獎、VR勇闖地熱谷等，邀大家來遊北投、泡溫泉、嚐美食。

台北市溫泉發展協會說，今年活動以「泉新北投‧露宿野遊」為主題，由在地近50個店家聯合推出各種折價與消費好禮，還有北投溫泉與商圈美食聯合旅展、明華園歌仔戲曲、那卡西演唱、女巫嬉遊記集章抽好禮、午后在地藝文表演、兒童神轎踩街遊行、文化導覽與溫泉專車、各項公益愛心活動等。

台北市溫泉發展協會表示，今年也有創新主題活動，包含AR拍照抽獎、VR勇闖地熱谷、野趣音樂會、露宿野營體驗、北投星空電影院等好康好玩，邀大家來遊北投、泡溫泉、嚐美食、看表演，體驗北投「泉」新旅遊。

觀傳局長劉奕霆表示，昨日下午開放民眾登記熊好券，可以配合此次「台北溫泉季」活動，且地熱谷也經過改造，希望讓國內外遊客都能來享受旅遊，而國境將開放，不只有0＋7措施，也希望班機的班次、每周入境人次也能再開放，才能更讓商圈受益。

台灣商圈產業發展聯合總會總會長周水美表示，北投溫泉2019年三分之二都是國外觀光客，但2020年國門關閉，國外旅客不來，業績下跌五、六成，疫情期間很多溫泉旅館改做防疫旅館、休無薪假等，希望國門開放後，可藉台北溫泉季活動，讓北投溫泉業績回復2019年榮景，盼至少有50％國際觀光客到北投遊玩。