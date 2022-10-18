引頸企盼的台中購物節主活動，10月26日開跑至12月24日止，為替活動造勢，台中市政府18日表示，台中購物節不只天天抽3,000元，周周抽10萬元、宏佳騰智慧電車和晶璽酷跑機，月月抽100萬元。至於壓軸大獎，抽百萬油電車及麗寶集團精品好宅，以期帶動購物節的買氣，總獎金逾3億元。

台中購物節2019年首次舉辦，買氣年年創新高，去年疫情重創台灣經濟，台中市政府透過第三屆台中購物節，攜手全市店家一起拚經濟，齊心齊力，果然衝出291億元登錄消費總金額，成績傲視全國。

此外，經網路調查，去年台中購物節活動聲量超過9.1萬筆，為六都第一，且活動滿意度破8成。

今年台中市政府在全民期待下，續辦第四屆台中購物節，今年購物節主活動特別設計「收據專屬抽」，以鼓勵民眾前往小型經營店家消費。而「收據專屬抽」的獎項相當豐富，除天天抽100名現金3,000元外，壓軸抽還有1台百萬元油電車。 台中市長盧秀燕表示，台中購物節暖身活動10月10日開跑，短短八天已突破7億元登錄消費金額，台中購物節主活動挾其聲勢，將於10月26日起跑，連續60天活動，獎項超過10萬個、總獎金超過3億元。

市府團隊看到全國民眾日前對台中購物節暖身活動的熱情支持，非常有信心今年登錄消費金額要超越去年，衝破300億元！ 盧秀燕還特別感謝這次響應台中購物節的贊助企業，包括麗寶集團、台北富邦銀行、永慶慈善基金會、宏佳騰動力科技公司、三井Outlet，及晶璽健康生活館等單位。

麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻表示，此次響應台中市政府舉辦的台中購物節，該集團提供了一戶兩房型的精品好宅，即位於台中市南區，是一棟已興建完成，地下2層、地上6層的住宅。

除提供上述活動大獎，麗寶樂園渡假區也將舉辦麗寶「OUTLET MALL」 6周年慶，推出眾多好康優惠，11月更將推出耶誕新年城活動，再搭配上台中購物節的舉辦，希望吸引更多遊客造訪台中，以帶動經濟消費。

此外，市府今年還創新推出了「公益特別抽」，造福市內的社福團體，民眾只要前往購物節合作的優先採購店家、庇護工場或優良視障按摩據點消費，憑發票或收據登錄，即可參加公益特別抽，將在主活動壓軸抽的當天，由贊助公益特別抽的永慶慈善基金會，抽出5萬元現金5名，及3,000元現金50名。

至於「產業專屬抽」，是針對美食、旅宿和收據等產業推出專屬抽獎活動，天天抽3,000元各100名，壓軸再各抽一台百萬油電車。

「區域消費專屬抽」，則是為了鼓勵民眾踴躍前往去年台中購物節消費登錄金額較低的十個行政區（大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰和龍井）所設計的專屬抽獎活動，天天抽100名現金3,000元。

盧秀燕還說，今年台中購物節來勢洶洶，不只獎項獎金豐富，登錄消費金額持續累積，購物節APP下載人次，已累積到136萬人次，顯示民眾對台中購物節的期待，早早準備下載好APP，知道可以透過APP獲得購物節最新資訊，還可以利用APP線上抽獎和兌獎。

民眾只要於購物節活動期間，憑台中消費發票或合作店家收據，登錄台中購物節APP即可參加抽獎，中獎民眾也可透過台中購物節APP推播，即時得知中獎訊息，並線上申請獎金。