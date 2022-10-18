亞洲國際風箏聯合會偕同專業風箏好手，率先試飛風箏為活動揭開序幕。（李京昇攝）

苗栗2022「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，22、23日將在苗栗市河濱公園登場，苗栗市公所18日邀請亞洲國際風箏聯合會偕同專業風箏好手，率先試飛為活動揭開序幕，並廣邀民眾一同參與。

亞洲國際風箏聯合會今天與專業風箏好手，接力將太空人、外星人飛船、南瓜等巨型軟體風箏升空展演，宣告活動正式起跑，邀請民眾一起到苗栗市河濱公園賞風箏、放紙鳶、啖美食，享受一個歡樂的假期。

苗栗市長邱鎮軍表示，疫情延續了2年多，民眾生活、工作都受到相當的影響，近來全球已經逐漸解封，值此之際，今年特別以「㧡擔·向前」為主題，放飛扁擔風箏，擔起與民眾共同拚防疫、拚經濟的責任。

他說，扁擔向來是客家人農田莊稼、出門謀生的重要工具，在客家成年禮也會安排「㧡擔」儀式，意即挑起擔子，承擔重任，所以期許透過扁擔串聯風箏的起飛，發揚客家精神，挑起擔子、串聯民眾齊心一步一腳印向前邁進。

苗栗市公所指出，為療癒民眾久悶的心情，今年風箏節特別安排太空奇航和萬聖派對等風箏展演主題，由來自紐西蘭10米巨型太空人風箏領軍，和酷炫的外星飛船造型風箏，在苗栗天空展開一趟「太空奇航」，還有可愛俏皮的南瓜、巫婆、惡魔等造型軟體風箏，也搶先在苗栗舉辦萬聖節空中派對。

而時下最夯的鯨魚和海豚也將化身風箏在空中箏萌，此外，歷年廣受歡迎的特技風箏排字秀、六角風箏競賽也都將精湛登場。晚上的夜光風箏秀，精采度也不遑多讓，海洋世界的鯨魚、章魚、魟魚、三葉蟲，以及可愛的小丑魚、水母等都穿戴上LED燈，在苗栗星空閃閃發光，特技風箏也加碼演出夜光版排字秀。從白天到黑夜，滿滿的風箏在空中隨風搖曳，超歡樂、超幸福。

除了眾多的精采風箏表演以外，今年特別安排聲光晚會，邀請當紅網路流行歌手蔡佩軒、客家歌手黃于娟，以及阿卡貝拉金牌得主Just Vocal Band等精彩的表演。此外，還有客家美食嘉年華、苗栗輕旅行、箏風景攝影比賽，以及許多好康活動提供給民眾。

活動每日上午9點，於活動現場購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏一只，美食消費券還可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食。另有提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動以及免費接駁服務。