今年特別不一樣，縣府串連8個精選社區，舉辦長達1個月的深度輕旅行體驗行程。（吳建輝攝）

彰化縣政府耕耘社區營造多年，29日將在田中景崧文化教育園區舉辦社區營造博覽會，將有75個社區參與，而今年特別不一樣，縣府串連8個精選社區，舉辦長達1個月的深度輕旅行體驗行程，縣長王惠美表示，社區的鄉親都很有才，除了靜態展出外，歡迎民眾報名實際走訪，親身體驗彰化社造成果。

彰化縣政府10月29日下午1點至5點，將在田中景崧文化教育園區舉辦社區營造成果展，以共好學、共好遊、共好玩3大主軸，75社區共同展出，另外還規劃「社造月」，有12社區規劃8路線，從10月22日至11月18日為期近1個月時間，讓民眾深入社區，走讀彰化。

王惠美表示，現在的社區都相當有才華，除了環保、文創、美食之外，也把整個產業面帶進來，這次縣府規劃8條精選路線，讓民眾直接到社區走透透，包括秘境探索、DIY體驗活動等，讓民眾可以體驗彰化社造多元面貌。

王惠美也說，社區營造近年有越來越多年輕人加入的趨勢，縣府成立青年出，推出一系列鼓勵青年返鄉的方案，包括就業、圓夢貸款、文創市集等等等，就是希望能夠吸引青年返鄉扎根，一起為社區打拼，歡迎所有鄉親一同到訪，親身體驗，感受彰化社區之美。

文化局表示，社區營造博覽會以產業、關懷、學習、景觀、健康、環境教育、治安、防災、社區美學及青年社造等10大面向，規劃社區藝文表演、市集、闖關、DIY體驗及豐富摸彩品等活動，歡迎大小朋友共襄盛舉逛遊社區。