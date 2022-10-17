湖西非營利幼兒園及公幼2歲專班的揭牌，縣長王惠美帶著小朋友，走在平衡木上，探索體驗戶外遊戲學習區。（吳敏菁攝）

湖西非營利幼兒園及公幼2歲專班的揭牌，縣長王惠美帶著小朋友，走在平衡木上，探索體驗戶外遊戲學習區。（吳敏菁攝）

湖西非營利幼兒園及公幼2歲專班的揭牌。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動公共化教保服務， 17日上午在溪湖鎮湖西國小辦理「彰化縣111學年度公共化幼兒園聯合揭牌典禮」，共有溪湖、橋頭、青山、二水、管嶼、好修、竹塘、社頭、線西、大城國小、原斗國中小附設幼兒園及湖西、湖南、大榮、草港、萬來、萬興非營利幼兒園共同開幕，共增設17班「2歲專班」，讓332名幼兒能在優質平價的好環境做公共化教保。

王惠美表示，目前縣內已設立21所非營利幼兒園，縣府積極向教育部爭取補助經費3788萬5000元，改建公共化幼兒園及「增設2歲專班」，預計明年再增加9家非營利幼兒園計29班，共744人，減輕青年爸媽的負擔。

王惠美表示，預計今年會新成立3間公辦托嬰中心，未來將規劃有15間托嬰中心將完成，讓青年朋友願意留在彰化一起打拚。溪湖鎮長黃瑞珠表示，近年來學校面臨少子化、減班的問題，縣府開辦公共化幼兒園，共增設17班，讓學校環境變得更加優質。

湖西非營利幼兒園及公幼2歲專班的揭牌，縣長王惠美帶著小朋友，走在平衡木上，探索體驗戶外遊戲學習區，小朋友玩得超開心。 湖西國小校長顧淑芬表示，開設2歲專班，讓家長可以放心上班，孩子也可以在廣闊的校園裡快樂學習、健康成長。

教育處表示，今年向教育部爭取經費，新增加332名供應量，並落實「0-6歲國家養」政策，支持家長養兒育女，減輕家庭負擔，今年8月起育兒補助津貼再加碼，就學費用再降低、費用繳更少，以非營利幼兒園為例：每月僅需負擔2000元，第2胎或第3胎再加碼，讓有第2胎或第3胎以上生育計畫的爸媽更加有感、更加安心。