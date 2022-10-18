【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬時節，想安排一趟小旅行，想去哪兒走走呢？交通部觀光局結合臺灣十七個精彩旅遊觀光圈推出「臺灣樂遊趣－觀光圈數位集章好好玩」活動，竹竹苗、中彰觀光圈共推出20個點位參與，參山國家風景區管理處邀請遊客到霧峰林家宮保第、峨眉湖細茅埔吊橋及谷關遊客中心等風景區、餐廳、園區等處品味文化、生態之趣，並以手機掃描QR code，蒐集觀光圈旅遊數位集章，每集滿5 個章，即可獲得1 次抽獎資格，活動到11月10日截止，最大獎是2萬元現金，快來試手氣！

彰化台灣優格餅乾學院。圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，竹竹苗、中彰各10個集章景點的交通都十分方便，可以規劃一天或兩天輕旅行，一邊旅遊、一邊到觀光圈景點尋找集章QR code，掃描、註冊後，就出現專屬數位集章冊；每集滿5個章，就可獲得1次抽獎資格（集滿10個章，累計獲得2次抽獎資格，以此類推）抽獎獎品豐富，包括首獎可得現金2萬元，其他獎包括GoPro運動攝影機、飯店雙人住宿券等。（提醒遊客在填寫註冊資料時，務必填寫正確資訊，若資訊有誤以致無法聯繫得獎者，將自動失去得獎資格。）

苗栗銅鑼美食「雙峰草堂」。圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處表示，若想安排一天遊程，可到霧峰林家宮保第園區參觀導覽、品嘗議蘆田媽媽餐廳的美食饗宴，再到附近亞洲大學參觀現代美術館、台灣優格餅乾學院喝下午茶；或到鹿港天后宮、鹿港老街三輪車體驗（龍山寺/摸乳巷）、鹿港小吃宴、順道茉莉花田採花樂，輕鬆自在。

竹竹苗、中彰觀光圈共推出20個點位參與數位集章活動，大獎2萬元現金。圖：參山國家風景區管理處／提供

若安排兩天遊程，可驅車到東勢林業文化園區小憩、松鶴部落體驗「獵人故事館」、吃獵人飯包，順道到天籟步道、靜海寺、竹林步道等享受芬多精森林浴；第二天一早走一走谷關吊橋、谷關溫泉文化館，到谷關溫泉街道買伴手禮；或是到竹竹苗區「樟之細路鳴鳳古道」、仙山口、情人谷、轉到獅潭義民廟、獅農小舖（老穀倉），並到苗栗客家文化園區巡禮；第二天到「藺草文化館」參加導覽文化、編織小鹿活動，到峨眉湖走一走細茅埔吊橋、環湖步道，愜意遊玩兩天。（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）