小英之友會執行長張嘉玲16日在中和力行福德宮舉辦草地泡泡派對，雖然天候不佳卻不減支持群眾熱情，除了小朋友最喜歡的變形金剛、氣球魔術，前立委廖本煙、前議員林秀惠粉墨登場的薩克斯風表演，更掀起現場熱烈迴響，度過充實有趣的週日午後。

廖本煙表示，看到這麼多熱情支持群眾風雨無阻參加活動，內心充滿無限感動，張嘉玲擔任前立法院長蘇嘉全辦公室主任時，協調溝通行政與立法機構，擔任民進黨婦女部主任更是努力黨政事務，這次參選議員全力為地方服務，拜託選民務必要全力支持。

林秀惠說，很感動大家不畏大雨熱情參與，希望大家多支持活動的主辦人張嘉玲，張嘉玲很用心幫地方辦那麼好的活動，需要大家一起來肯定支持，更呼籲大家幫忙拉票支持嘉玲。

草地泡泡派對親子遊，議員候選人張嘉玲與民眾同歡。(圖/張嘉玲競選辦公室提供)

張嘉玲表示，感謝力行福德宮提供室內場地舉辦親子活動，讓大家周末假日能外出散心。這次選舉很激烈，11席要選6席，身為新人，只能多走行程多努力，她雖然沒有像廖本煙立委、林秀惠議員、樂團表演者那麼有才華，但有一顆真誠的心，希望多跟大家一起互動，關心兒童、長者、弱勢、學生、青年，也提出相關很多政見，希望大家多多支持。

昨日活動精彩，支持者輪流在薩克斯風的伴奏下一展歌喉，特別是在林秀惠和廖本煙吹奏《愛拼才會贏》時，更是掀起台上台下大合唱的熱潮。

小朋友爭相與變形金剛、張嘉玲姐姐合影留念，欣賞魔術師的精彩表演，以及體驗繽紛多彩的泡泡派對，大家拿到造型氣球後，臉上綻放出燦爛的笑容。

張嘉玲競選辦公室也預告，草地泡泡派對將分別於10月22日周六下午3時到5時半在南勢角捷運站、10月23日周日下午3時到5時半在中和國光街自強公園，歡迎親子同樂、共襄盛舉。