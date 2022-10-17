為了振興疫後經濟，新北市推出「新北購遊趣」振興方案，今日舉行「新北購有禮」活動，民眾只要在新北市單筆消費滿300元、登錄發票就可參加抽獎，最大獎是價值超過450萬元的IVECO露營車，其餘還有滑步車、電動滑板車、各種野營用品、任天堂Switch、65吋4K電視及iPhone14 Pro等千份好禮，預計可帶動70億元商機。

經發局指出，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎，若使用電子發票，可以享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館，像是公有場館、觀光工廠、運動中心等消費，抽獎機會則可獲3倍。

經發局表示，「新北購有禮」活動官網(https://shopping.ntpc.gov.tw)已在今日上線，總計有2波抽獎活動，第一波抽獎為9、10月期統一發票，紙本發票登錄期間為即日起至11月7日止，雲端發票為10月31日前，須在活動網頁完成綁定；第二波紙本發票登錄期間為11月1日至明年1月7日止，雲端發票則為12月31日前綁定完畢，若民眾來不及參加第一波抽獎，第二波抽獎涵蓋9、10月與11、12月兩期統一發票，仍有機會參與，越早消費、消費越多，中獎機會越大。

經發局長何怡明表示，第一波將在11月17日抽出百萬休旅車、捷安特電動輔助車、電動機車、野營大禮包以及多項3C產品；第二波將在明年1月17日抽出價值超過450萬元的IVECO露營車、任天堂Switch、65吋4K電視以及多項飯店禮券等好禮，民眾登錄過的發票需要留存，領獎時核對發票才能領取。

何怡明說，新北市2020年推展各式活動和措施，希望提升疫後經濟，2020年「新北振興168」、去年的「新北加倍奉還」到今年「新北購遊趣」，皆有效提升民生消費動能，新北購遊趣8、9月推出走跳趣，帶動新北市公車整體運量提升約20％，遊樂趣、文藝趣活動也深獲民眾支持和參與，像是深坑商圈9月份的好多福活動，來客觀光數達10萬人次，帶動千萬元商機，有效提升庶民經濟，更多新北購有禮抽獎資訊，可至新北市經發局網站或活動網站(https://shopping.ntpc.gov.tw)查詢。