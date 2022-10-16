國旅帶動下的車泊式露營，儼然成為國內露營風潮下的另一個選擇，礙於市面上露營車款選擇性少，近年來有不少消費者紛紛透過車輛改裝，加入車泊行列。有鑑於市場上的改裝露營車多數不符合法規，而衍生用車安全疑慮，為因應消費市場需求，中華(2204)提供原廠授權改造露營車機制，針對合法車體打造廠所提出的改造露營車申請，進行改造露營車實用性確認。確認後將提供原廠授權書及原廠車型審驗文件，協助合法車體打造廠進行車輛認證。

目前中華授權露營車合法車體打造廠包含阡陽科技與大中車屋，而這二家合法車體打造廠可針對不同消費族群需求，提供不同價格帶之產品，不僅以安全、合法為主要訴求，更能保障消費者領牌及後續驗車都可放心無虞。

未來，中華期待透過此一機制，除已取得中華合法授權之阡陽科技(掀頂式露營車)、大中車屋(一般露營車)及台灣福祉(福祉車)，也歡迎更多合法車體打造廠響應加入，讓消費者擁有更安全且合法的車型選擇。

申請授權改造合法露營車，中華提供原廠授權管道。身為輕小商市場領導者，中華多年來即以多樣化的產品線來滿足不同區隔市場的需求。此次，為了因應露營車特定市場客製化需求，提供原廠授權管道，制訂透明的授權申請流程，協助合法車體打造廠取得原廠授權。由車體打造廠提供改造完成之產品車，中華對改造車輛進行實用性確認。中華確認後，合法車體打造廠即可取得中華原廠授權書及原廠車型審驗文件，待車體打造廠完成ARTC法規測試，即可至VSCC進行法規審驗作業。

為使消費者更了解A180露營車多元樣貌，中華10月15日-11月19日分別於北中南據點舉辦六場「菱利車泊‧全台開露」講座，活動內容也包含實車展示、達人分享。