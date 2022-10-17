第4屆「鳳邑愛出發 生活心動力」活動如同往年搭建氣墊城堡滑水道，即便近日天氣轉涼，許多小朋友還是跳下水玩樂，李雅靜也「潦下去」與孩子們打水戰。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社、高市議員李雅靜服務處16日特別在鳳山區運動園區舉辦第4屆「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動，現場除了搭建氣墊城堡滑水道，還舉辦「小朋友大市集」活動，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

第4屆「鳳邑愛出發 生活心動力」活動如同往年搭建氣墊城堡滑水道，即便近日天氣轉涼，許多小朋友還是跳下水玩樂，今年特別新增「小朋友大市集」活動，讓小朋友擔任「小老闆」進行二手拍賣活動，同時也邀請到國內知名劇團蘋果劇團演出《小獅王歷險記》兒童歌舞劇，吸引大批親子到場觀賞。

李雅靜表示，隨著疫情逐漸解封，期盼在日後能爭取更多藝文活動，除了陶冶家長與孩子的身心靈外，也讓每個家庭周末都有好去處。她今天不打選戰，而是「潦下去」與孩子們打水戰，她跟孩子們玩成一片，大家都玩得不亦樂乎，甚至玩到捨不得回家。

高雄市從善公益協會16日結合公益攤位做市集義賣，當天義賣所得將作為慈善基金，並邀請高市府毒品防制局、高市府警察局觀光騎警隊以及高市府消保室到場宣導，透過有獎問答讓家長及孩子快速認識毒品防制以及消費者的基本保障。