鼓王黃瑞豐昨為世界音樂節登台演出。（風潮音樂提供）

婆羅洲沙貝琴女神 Alena Murang昨為世界音樂節登台演出。（風潮音樂提供）

2022世界音樂節14日登場，雖強碰颱風暴雨仍不減樂迷熱情，今活動最後一天，由於尼莎颱風強度再增強、暴風圈擴大，活動地點台北大佳河濱公園8-9號水門現場風雨不斷，考量民眾及工作人員安全，主辦單位稍早緊急宣布今活動取消，詳情可上活動粉專公告查詢。

2022世界音樂節昨第二日由金曲樂團春麵樂隊開場。春麵樂隊主唱予喬在台上關心眾人，並教大家用客語說「音樂全世界」，笑著呼籲大家要把呼聲喊到萬華，讓遠處都能感受到這裡的熱情。隨後由婆羅洲沙貝琴女神 Alena Murang接力演出，一登台便獲全場驚呼，她高挑身材搭上一襲紅色傳統服

飾，演奏起如方舟一般的沙貝琴，她宛若從雨林走出的女神。Alena 曾於2018年來到世界音樂節演出，熱愛且非常想念台灣的她也在台上稱自己很開心能回到像家一樣的地方。

台灣原住民金曲歌后以莉 ‧ 高露因疫情關係，新專輯專場演出遲遲未能開演，昨在台上開心隨著音樂搖擺的她還調侃大家：「這裡不是電視，是現場，大家一起跳起來。」此外，今年獨家特製節目「傳奇雙擊」，邀請到台灣鼓王黃瑞豐與其學生吳政君登台對決，在洪子龍的電子琴音下，只見72歲的黃瑞豐在舞台上的三套鼓間轉移，可說是寶刀未老。吳政君也笑說，要跟自己的老師一起演出，真的需要克服心理的緊張。

昨晚壓軸菲律賓樂團 Talahib People’s Music呼聲極高，下了一整天的颱風雨竟在他們登台時停止，眾人莫不跟著舞動身體，律動感十足的樂風讓台下歡呼聲連連。團員帶著 Kuglung (帶馬毛裝飾的弦樂器 ) 和 Gangsa ( 菲律賓鑼 ) ，至地球舞台下帶著群眾「菲式開圈」，彷若一場街頭慶典，現場觀眾歡聲雷動。