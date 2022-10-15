「乖乖」領到榮耀金飯碗。（新北市動保處提供）

配合月底的萬聖節，飼主替狗狗悉心打扮。（新北市動保處提供）

配合月底的萬聖節，飼主替狗狗悉心打扮。（新北市動保處提供）

新北市動保處為鼓勵寵物飼主外出參加藝術活動，今（15）日與朱銘美術館合作舉辦「藝起GO歡樂」寵物活動，配合月底萬聖節而特別舉辦「毛起來變裝」，參加活動的飼主和毛寶貝都精心打扮，場面熱鬧有趣。此外，為推廣飼主照護責任觀念，凡寵物植入晶片登記超過10年以上、已完成絕育或免絕育申報，且每年皆有狂犬病預防注射紀錄即符合領取資格，共6位模範飼主領到專屬客製化金飯碗。

「藝起GO歡樂」自4月起到10月止，每月挑選一天假日開放寵物參加，飼主可以帶著毛寶貝來到美術館，欣賞館內收藏及享受戶外大草皮的藝術友善環境。飼主帶著毛寶貝來朱銘美術館，在草地上玩耍、野餐，一起享受過節的樂趣。配合即將到來的萬聖節，在飼主與毛寶貝創意十足地打扮之下，更添趣味，紛紛在活動看板前、太極廣場及毛寶貝走秀伸展台上留下歡樂的身影。

動保處為推廣對樂齡毛寶貝們的長期照護，提供模範飼主專屬金飯碗，有雷射雕刻專屬印記、直徑20公分的專屬金飯碗，象徵著飼主對毛寶貝一輩子的承諾。

動保處表示，與朱銘美術館聯合舉辦的「藝起GO歡樂」寵物活動今日圓滿落幕，所有參與過系列活動的寵物飼主帶著毛寶貝一同野餐踏青並享受藝術生活，度過愉快的假日時光。活動將優良飼主的理念發揚光大，提倡「終養不棄養，給牠一個溫暖的家」，讓新北市成為毛寶貝安居樂業的城市。