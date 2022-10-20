經濟部20日公布最新外銷訂單統計，9月外銷訂單金額為609.3億美元，年減3.1％。經濟部統計處表示，雖然國際品牌智慧手機新品上市，加上新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求續強，挹注接單動能，但因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加以上年同月基期較高，導致外銷訂單翻黑。

按貨品別觀察，電子及資訊通信產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，加上消費性電子新品備貨效應，致接單分別年增6.0％、5.0％；而光學器材因終端產品需求疲弱，客戶持續調整庫存，面板價格持續下滑，致年減41.1％。

傳統貨品方面，因全球經濟成長趨緩，終端市場需求不振，廠商對設備投資保守觀望，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，致基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械分別年減31.0％、32.3％、20.2％及9.8％。