中共二十大召開期間，大陸國家統計局罕見的推遲公布第三季GDP，以及9月份外貿、工業、消費、房地產投資等重要經濟數據，外界關注疫情反覆下中國的經濟增速。上海財經大學校長劉元春表示，在管控好疫情的基礎上，大陸經濟常態化恢復到5％左右的年增長速度，應該沒問題。

中國新聞週刊報導，中共二十大報告提到，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，對於如何保證高質量發展不打折扣，劉元春表示，短期穩增長、防風險、控疫情這三點是目前很重要的基本著眼點。

他指出，短期一定要堅定不移地使經濟擺脫目前復甦乏力的狀況，這就要求面對疫情和國際內外部不利因素的夾擊，透過短期宏觀政策的組合，以及中期的結構性改革和長期戰略的設定，綜合推動大陸經濟能穩定復甦，進入高質量發展的常態化軌道中。

至於全球疫情反覆對經濟持續影響，以及全球經濟增長低迷，會否影響大陸2035年人均GDP要達到中等發達國家水平的目標。劉元春表示，目前經濟增速回落是全球現象，呈現出低增長、低貿易、低投資，同時高債務、高通膨、高風險的「三低三高」態勢。這些態勢可能會延續一段時期，不是短期現象。

他認為，這反而為大陸2035年相應目標的完成奠定了好的基礎，因為其他國家的增速進一步降低，大陸要達到中等發達國家水平的目標也更容易。