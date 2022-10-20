由於美國、歐盟等主要地區通膨問題持續，美國聯準會及各國央行都採取升息或貨幣緊縮政策，衝擊散戶信心，國泰金控20日上午公布10月國民經濟信心調查，有54.6％的受訪者預估未來半年台股走跌，創2020年4月新冠肺炎疫情全球爆發後、即30個月的新高，10月台股指數從上月的-18.8急降到-33.8。

同時間，散戶對「錢」進股市的態度亦轉趨謹慎，雖然10月仍有21％的受訪者表示有意將現金或存款轉入台股投資，但同時間亦有31.7％表達投資意願下降，因此10月風險偏好指數亦從上月-1.4降到-10.7，雖仍比7月台股跌破14,000點時要好，但亦代表散戶信心受到影響。

國泰金分析，由於國內疫情持續升溫，及通膨等議題，造成民眾對未來景氣展望與大額消費意願都下滑，國發會公布8月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌，國泰金10月初針對其集團客戶發出電子問卷調查顯示，有57.8％的受訪者預期未來半年景氣會比現在更差，景氣展望指數由9月的-30.1下滑至-37.2，亦是30個月來最悲觀，經濟現況指數亦從上月的-43.2繼續走低至-54.1，有69.8％的受訪者對經濟景氣走緩很有感。

民眾對明年加薪等不表樂觀，有22.6％受訪者覺得未來半年收入會比現在更少，未來薪資指數由9月的0.7，10月直接轉為-5.3，即預期收入增加者已少於預期減少者，預期收入減少，亦影響民眾消費意願，10月大額消費意願指數由上月-3.3繼續下降至-4.7。