台灣溫泉界最高榮耀、有溫泉界奧斯卡之稱的「金泉獎」票選活動下月初登場，26日在新北市大板根森林溫泉酒店舉行行銷記者會，日月潭管理處長簡慶發、溫泉觀光協會理事長李吉田等來賓都出席，來自全台19個溫泉區業者卯足全力，推介溫泉區特色，盼能獲得夢寐以求的「十泉十美」溫泉金獎。
金泉獎總計7大獎項，包括最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎及十泉十美溫泉金獎，民眾只要加入台灣好湯官方[email protected]，11月1日至12月31日期間參加網路票選活動，每人每日最多可以投5票，投票次數愈多，愈有機會獲得IPhone 最新款手機、溫泉住宿券等獎品。
李吉田表示，台灣好湯行銷活動啟動，29日率先在台北車站舉辦宣傳活動，接著在日月潭向山遊客中心(11／6)、台南美術館二館(11／20)、花蓮火車站(12／3)等地行銷，邀請大家走出戶外，到各溫泉區泡好湯，甚至擔任溫泉專家為心儀的溫泉區投下最神聖的一票。
中華民國溫泉觀光協會指出，各溫泉區業者及縣市政府提供總價值超過10萬元的獎品，吸引民眾加入台灣好湯官方[email protected]參加網路票選，投票次數愈多，不但有機會獲得IPhone 手機、住宿券等大獎，也能掌握19溫泉區業者推出的泡湯好康優惠，獲取泡湯知識及資訊。
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