iPhone設有電池健康度功能，幫助用戶能掌握電池壽命，3C達人Tim哥指出，已經使用iPhone13 Mini長達一年，至今手機電池健康度仍維持在100%，靠的就是貫徹1充電觀念「別讓手機發熱發燙」，想邊充電邊滑手機也沒問題，引發討論。

Tim哥日前在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」表示，會影響電池壽命的不是長時間使用，而是「高溫發熱」，他使用iPhone13 Mini已經1年，如今手機健康度還是保持在100%，關鍵就是不要讓手機發燙，平時電量維持在40至80%，隨用隨充，還有少用快充、關機充電的良好習慣。他說明，關機充電的原因是手機在沒有連網路的情況下，能確保它不會發燙。

Tim哥解釋，充電時電池有氧化與還原反應，對溫度很敏感，所以邊充電邊看影片、玩遊戲，會使手機高速運行，同時晶片又有大量熱能散出，溫度疊加之下，就可能破壞電池的化學物質，影響電池壽命，進而使電池健康度下降。

至於大家關心的「能不能邊充電邊滑手機？」Tim哥回應，可以邊充電邊用，但前提是不要讓手機發燙，所以充電時滑臉書是可以的，若要玩手遊，就建議不要使用快充。