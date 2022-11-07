彭博社周一報導，消息人士透露蘋果公司預期今年iPhone 14系列手機產量將比原先預期至少減少300萬支，主要因為對低階版iPhone 14/14 Plus機型的需求疲軟。

此外，蘋果在周日發布聲明證實中國的防疫政策暫時打亂了鄭州組裝廠的生產，因此高階版iPhone 14 Pro/Pro Max出貨量恐將低於先前預期。

該公司在聲明表示，目前鴻海鄭州廠產能「大幅」降低，客戶將等待更長的時間才能收到新產品，但也強調iPhone 14 Pro/Pro Max機型的需求仍然強勁，雖然沒有提到對iPhone 14/14 plus機型的需求狀況。

此前路透社報導，受到中國嚴格的清零防疫政策影響，富士康（鴻海）鄭州廠11月的iPhone手機產量最多可能減少30%。

彭博社周一則報導，蘋果與供應商現在預期今年iPhone 14系列手機產量可能從原先預估的9,000萬支降為8,700萬支或更少。