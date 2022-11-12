時空旅人又現蹤？國外有對兄弟發現了祖父在二戰時期的一張舊照片，當時祖父手裡似乎拿著一部iPhone手機，讓他們又驚又喜，懷疑祖父就是時空旅人，他們也將畫面放上TikTok分享，吸引近1萬6千人按讚。

根據《每日星報》報導，近日一名TikTok用戶上傳影片，並稱他們的祖父就像「漫威電影宇宙」中的美國隊長，畫面中可見，一名年輕士兵右手提著水桶，左手則拿著一個長方形物體，看起來就像是一支可以用來拍攝、錄影的iPhone手機，而這張黑白老照片正是二戰時期所拍攝的，讓他們驚訝直呼，原來祖父是時空旅人。

畫面曝光後，網友們紛紛留言熱議，「這看起來不像iphone」、「這是一面鏡子，通常用來發送莫爾斯電碼（Morse code）」、「軍用剃鬚鏡，士兵肩上披著一條毛巾及提著一桶水」、「香煙、鏡子或罐頭食品」、「我敢肯定這是鏡子，因為我父親用過類似的尺寸」。

不過，也有網友支持此一說法，「我們今天使用的所有技術都存在於數千年前」、「長方形的反光物體，一定是手機！還有什麼東西是矩形又會發亮？！」