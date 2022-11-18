小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。紅色供應鏈攻勢再起？大陸網路17日傳出消息，稱A股上市企業、大陸蘋果代工業者立訊精密，已在近期收購iPhone代工廠、和碩旗下昌碩科技位於上海浦東康橋工業區的部分廠房。消息人士指稱，立訊精密之後將帶領自己的員工進入該廠區。對此，立訊精密回應，並無此事。

【1】立訊搶蘋果和碩淡出？

和碩對此鄭重表示，外傳處分昌碩廠房「並無此事」，和碩新任雙執行長鄭光志、鄧國彥日前也信誓旦旦表示，和碩會努力維持身為蘋果第二大代工伙伴的地位，不僅增加研發、對客戶NPI（新產品試產）投入資源，更配合客戶共同從頭研發新產品、提供洞察。

但值得注意的是，和碩與立訊都沒有針對立訊員工進入和碩上海昌碩廠房做出澄清，據了解，立訊人員進入和碩廠房並非是空穴來風，應與蘋果預計在明年上市的XR頭戴裝置的代工訂單移轉有關。

【2】張忠謀傳遞蔡總統三訴求

曼谷APEC經濟領袖會議將於11月18、19日舉行，總統蔡英文委由台積電創辦人張忠謀出席，張忠謀17日登機出發前表示，這是4年以來首次面對面的APEC會議，他會傳達蔡英文的訴求，並利用機會與其他領袖交換意見。他很有信心的說，對APEC程序已非常熟悉，「恐怕比許多領袖更加熟悉。」

【3】台版晶片法 祭史上最高優惠

行政院會17日拍板俗稱台版晶片法案的《產業創新條例》第10條之2修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備，各給25％、5％投資抵減租稅優惠，兩者抵減總額，不得超過當年度應納營所稅額50％。蘇揆說，政府以行動支持半導體產業，這可說是史上最高研發及設備投資抵減法案。預計明年元旦上路，台積電及聯發科等大廠可望受惠。

【4】FTX員工 飯碗、積蓄一夕烏有

全球第三大加密貨幣交易所FTX宣告破產，對旗下員工來說，原本的夢幻工作成了噩夢，飯碗丟掉不說，更慘的是薪水因帳戶凍結無法提領，資產一夕間化為烏有，員工憤怒難平甚至氣出病。

【5】陸明年GDP成長預估4.5～5.5％

作為大陸下年度財經政策前瞻的中央經濟工作會議，預定在12月中旬召開。外媒引述消息人士透露，大陸專家顧問擬向高層建議，將2023年全年的GDP年增率目標訂在溫和的4.5％～5.5％。