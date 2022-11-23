日系外資針對蘋果iPhone以及其MR(混合實境、VR+AR)終端提出最新看法，在大陸鄭州疫情爆發以及iPhone14/14 Plus需求低迷下，將今年下半iPhone的出貨量降至8500萬支，且明年第一季將持續下修，至於MR裝置，則預計至少要等到2023年第二季之後。

日系外資表示，現階段對iPhone 14 Pro/Pro Max看法積極樂觀，Pro/Pro Max的銷售率確實很高，然而，考慮到大陸疫情封控的可能潛在影響，以及iPhone14/14 Plus需求低迷，故調降今年下半iPhone的出貨量至8500萬支，且2023年第一季在基期較高的關係下，銷售量將更具挑戰性，預測單季iPhone總出貨量為5550萬部，年減少10%。在蘋果的MR(混合實境)設備上，日系外資認為，有可能會推遲到2023年第二季之後，該設備應該專注於高端市場，2023年出貨量50~60萬台，因此，對相關供應鏈的機會還是保守看。

日系外資針對蘋果概念股也釋出最新看法，對部分iPhone供應鏈仍保持樂觀，首選立訊、大立光(3008)、舜宇光和鴻海(2317)。