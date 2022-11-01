歡慶國境解封，可樂旅遊11／1起，線上、線下旅展全面起跑！限時推出10,000種優惠行程，舉凡聖誕跨年、寒假春節、主題滑雪、季節賞櫻、頂級度假等，一路從冬天玩到明年春天，滿足民眾沉寂已久的旅行慾望。可樂旅遊年終加碼《疫後抗漲攻略》，實體旅展推出「團體旅遊最高折1萬元」、「機加酒自由行最高省1,000元」、「機票全面9折起」、「熱門票券3.1折起」等回饋。此外，可樂旅遊還祭出旅展限定「機票免費抽」活動，凡訂購個人旅遊任一品項不限金額，即可參加「聯合航空美國不限航點經濟艙來回機票」抽獎，標榜不怕消費者來搶．只怕好康錯過不再。

11月4日至11月7日台北ITF旅展期間，可樂旅遊提供現場下單提供25家銀行無息分期、17家銀行滿額好禮大放送，歡迎民眾踴躍洽詢。除此之外，今年首次與越南當地最大旅遊業者－皇茶旅行社合作「富國島產品分享暨媒體發表會」，並偕同富國島兩大重量級集團共同舉辦，預計11月4日下午2點於500會議室，現場將帶來富國島最新旅遊資訊，以期帶動越南觀光契機。

國門全面開放，正是一解旅遊癮的好時機。可樂旅遊網羅冬季熱銷產品全面下殺，無論短線的東北亞、東南亞，長線的歐洲、美加、紐澳及土耳其、埃及等，買到保證都是賺到。此外，可樂旅遊也提前布局寒假春節商品，旅展預購最高折１萬，為疫後第一個10連休假期來場值回票價的旅行。

短線推薦國人旅遊首選：【GO嗨玩沖繩4日】星宇航空直飛沖繩．住2019開幕拉塔納飯店．四人成行，旅展價14,888起；【清邁超值選5日】前進百年廟宇藍廟．欣賞湄登大象營表演．品嘗紅橋餐廳泰北佳餚，旅展價18,888起。【韓國限定GO5日】體驗鐵道自行車．融合藝術與表演的新塗鴉秀．媲美英國海德公園的首爾林，旅展價19,388起。【GO嗨玩中越5日】巴拿山纜車一覽婆納法國山城．會安古鎮獨具詩意的燈籠海，旅展價20,900起。【新新相應4日】暢玩新加坡環球影城．世界首座夜間動物園．道地亞坤下午茶，旅展價32,900起。

可樂旅遊提前布局市場稀缺商品，如土耳其熱氣球、芬蘭極光屋，民眾訂購成功，保證擁有入住或體驗席次。旅展同步推薦【土耳其超值選10日】土航直飛不中轉．必訪白色夢幻棉堡．卡帕多奇亞連泊，旅展價45,900起；長天數度假精選【北歐五國17日】，挪威雙峽灣遊船．享受海上豪華移動城堡詩麗亞遊輪．讚嘆北角日不落的奧妙，旅展現折8,000元。

集合奧地利、維也納、捷克、法國、德國的特色聖誕市集，配合其時間精心規劃【奧捷聖誕市集10日】華航/長榮直飛維也納，暢玩奧捷雙國，加贈布拉格一日交通券。【法德聖誕市集10日】邂逅史特拉斯堡、柯瑪及慕尼黑聖誕市集，闖進童話新天鵝堡，為浪漫派量身訂製。迎接2023到來，【雪梨跨年煙火秀9日】感受全球第一秒的倒數煙花，參觀企鵝歸巢與庫倫濱野生動物園的無尾熊抱抱合照，療癒指數爆棚，旅展現折4,000元。

年農曆春節10天連休，可樂旅遊精選各國旅遊勝地，規劃系列春遊特別專案，推薦【哈韓年夜飯５日】冬季最大慶典華川鱒魚節，體驗冰釣山鱒魚之樂，嚴選燕京大飯店團圓圍爐，入住國際五星，預購現省2,000元。【新春北海道5日】三晚頂級溫泉飯店（森之庭、海峽之風、乃之風）．函館夢幻彩燈節、欣賞百萬夜景，參團每人獨家贈送日本進口蜜蘋果乙箱。【新春奢豪杜拜6日】搭乘阿聯酋早去晚回直飛航班，入住七星帆船飯店及八星酋長皇宮，體驗最奢華享受，預購現省3,000元。【南美祕魯古文明12日】搭乘小飛機俯瞰納斯卡線，高山景觀火車前往天空之城馬丘比丘，現場預購現折1萬元。

喜愛自由行的朋友，可樂旅遊推出「獨享折扣」方案，不限出發日期、航空公司，現場付訂即享最高1,000元折扣！優質推薦：【宿霧自由配】包含華航來回機票及自選酒店，最低7,088起。【跟著韓劇去旅行】包含來回機票、機場接機、南怡島一日遊（含門票）、入住弘大智選假日酒店，最低23,988起。此外，旅展特別祭出日本自由行「買2晚送1晚」限定專案，其中【GO嗨玩京都】入住TAVINOS KYOTO，最低 13,888起；【GO嗨玩沖繩】入住Cococious Monpa，最低14,688起。

睽違三年，可樂旅遊全球訂房全面下殺95折，鎖定交通便利、加值不加價的熱門城市房源，也祭出獨家價格。如：東京「TAVINOS濱松町酒店」漫畫主題空間（含早），旅展價1,395起、首爾「L7明洞酒店」旅展價3,330起、釜山「阿班酒店」旅展價1,630起、新加坡「MI飯店」旅展價3,750起、曼谷「河畔安凡尼臻選酒店」河景客房，還可欣賞昭披耶河景致，旅展價4,710起。

可樂旅遊票券館中，交通券、樂園門票、飯店餐券更是民眾必BUY商品。為滿足廣大旅客的需求與期待，特別祭出國內外票券最低

3.1折起，首推日本套票組合：大阪環球影城（一日券＋京阪電車含Osaka Metro版，旅展價2,040元起。JR關西鐵路周遊券（廣域5日）＋丹後天橋立及伊根觀光套票，旅展價2000元起。太宰府.柳川套票，包含西鐵往返列車＋漂流遊覽船票＋梅枝餅，旅展價785元。國內推出冬季泡湯／住宿券限定：高?寒軒國際大飯店雙人房，旅展價3,060起。苗栗石風溫泉度假城堡－風之湯屋，旅展價760元起。宜蘭川湯春天溫泉飯店旗艦館－露天SPA券，旅展價230元起。

另外也精選旅客高回購率的DAYTOUR產品：韓國首爾一日遊，走訪草泥馬牧場或南怡島、還有最新開幕的樂高樂園，旅展價1,800元起。泰國曼谷包車一日遊，旅展價2,580元起。

國旅熱度持續延燒！首推高鐵假期「揪享趣旅行」系列，包含高鐵來回車票＋九人座小車，6人成行，2～3日景點交通住宿通通包，旅展下訂二日遊以上且2人以上同行享300元折扣，多達17家銀行卡友還可再享95折優惠。「小琉球3日機車輕鬆遊」SUP龍舟板、潮間帶導覽，贈在地蜜仔番薯糖，旅展價8,925元起。「南投杉林溪２日」武岫秘境尋找銀杏森林，入住杉林溪主題會館，旅展價6,040元起。

可樂旅遊推出價位平實、星級享受的獨家專案，南投「承萬尊爵渡假酒店」推出旅展限定專案，平日入住享早餐及房型免費升級，雙人房每房只要2,880元起，而自由行以四人同行最划算，除了上述訂房優惠外，還包含台北到埔里的車費，每人最低1,888元起。