聯強（2347）於7日舉辦法說會，副總裁杜書全表示，聯強第三季庫存天數來到87天高點，前三季約落在84天，第四季仍有來自廠商年底要求增加進貨而增加庫存的壓力，預期庫存壓力明年第一季仍有，但第二季可望回到45～50天的正常水準。目前庫存壓力比較大的部份，主要來自PC及NB。

至於營運展望，杜書全強調，由於去年消費性商品銷售狀況非常好，但今年以來消費性商品的銷售狀況不如去年，整體來看，聯強今年四季營收預期比去年同期衰退，但仍將比第三季成長，2022年全年仍可維持5～6％的個位數成長。

至於2023年全年展望，杜書全認為，全年營收維持今年水準甚至小幅成長，主要成長動能來自商用及半導體兩大事業部門，消費性商品仍有挑戰。

另外，聯強第三季因處份美國轉投資事業持股，推升第三季每股稅後純益（EPS）來到5.01元，由於聯強目前仍持有美國轉投資事業的股票，因此，2023年預期仍會持續處分海外轉投資事業持股。

至於明年現金股利配發預估，杜書全強調，將視明年市場資金及全球利率走向再做決定，聯強仍會從回饋股東的角度著眼，預定明年3月做出決定。