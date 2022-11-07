大陸工紙市場持續整理，榮成（1909）7日公布10月營收47.07億元，較去年同期衰退一成，比9月成長2.6％；自結稅前虧損1.71億元，創下連續第4個月虧損，但虧損幅度比9月再略微縮減，換算單月每股虧損0.13元。

從榮成10月營運來看，表現明顯不如去年，呈現出「旺季不旺」，但比起8、9月緩步改善中。累積榮成今年前10月營收442.15億元，年減3.9％；自結稅前虧損3.48億元，較去年同期「由盈轉虧」，換算每股虧損0.27元。

今年大陸造紙業受到疫情等因素影響，從年初以來一路低迷，榮成有八成營收在自大陸，受到連動拖累。大陸為了疫情管控清零，封城措施開開關關，嚴重影響內需消費及生產供應鏈；而下半年美國聯準會帶頭升息打通膨，引發全球經濟降溫，大陸外銷出口跟著受害，面臨內需與出口的雙面夾擊。

照理說，第三季配合歐美耶誕出貨，及雙11購物節等電商檔期加持，為大陸造紙業的傳統旺季，但今年一反常態，大陸紙業龍頭玖龍帶頭，居然從7月底起罕見在旺季發布密集停機計畫，顯示市況低迷。

原本市場寄望經過第三季的庫存調節告一段落，搭配第四季進入傳統旺季高潮，大陸工紙業有機會展開一波反彈，玖龍9月底就發出漲價函，宣布10月10日起調漲牛卡紙、白板紙、瓦楞紙等多項紙品售價。可惜需求端不夠旺，無法撐住價格，短短半個月，玖龍、山鷹、理文等大陸紙業三大巨頭這月底又宣布調降瓦楞紙等工紙相關產品售價，等同漲價失敗。

所幸最近廢紙原料價格已出現明顯回檔，加上運價回跌，榮成第四季成本壓力有望逐漸減輕，幫助公司獲利回穩。